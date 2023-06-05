شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسلمها عبدالله بن زايد.. رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس قبرص والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رسالة خطية من رئيس قبرص نيكوس كريستودوليدس تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتسلم الرسالة وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، لدى استقباله في أبوظبي وزير خارجية قبرص الدكتور كونستانتينوس كومبوس.

وبحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية قبرص علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وقبرص وسبل تعميقها في مختلف المجالات.

و استعرض الوزيران، نتائج زيارة عمل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في أبريل (نيسان) الماضي إلى قبرص ولقاءه رئيس قبرص نيكوس كريستودوليدس ؛ وأكدا في هذا الصدد ما يشهده التعاون المشترك الإماراتي القبرصي من نمو وتطور مستمرين.

كما تطرق الجانبان إلى الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وناقشا التعاون المشترك في إطار المنظمات الدولية.

التغير المناخي

وبحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والدكتور كونستانتينوس كومبوس عددًا من الملفات ذات الاهتمام المتبادل، ومنها التغير المناخي، وفرص تحقيق نقلة نوعية في مسار العمل متعدد الأطراف لمكافحة تداعيات تغير المناخ إضافة إلى استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، في نهاية العام الجاري.

وأشار الشيخ عبد الله بن زايد، إلى سعي البلدين الصديقين إلى استثمار جميع الفرص المتاحة لدفع علاقتهما الثنائية وشراكتهما نحو آفاق أرحب بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالنفع على شعبيهما. وأعرب عن تطلعه إلى مشاركة قبرص في مؤتمر الأطراف COP28 في الإمارات، لإثراء مسيرة العمل المناخي العالمي، ودعم أجندة هذا الحدث العالمي البارز.