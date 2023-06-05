العثور على جثة مروج مخدرات واعتقال الجاني في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "ضمن قاطع مسؤولية الفرقة الخامسة شرطة اتحادية في منطقة سبع قصور وبعد الاستخبار عن سماع إطلاق نار بعيدا عن المنطقة السكنية عثرت مفارز اللواء العشرون على جثة لأحد مروجي المخدرات عثر بجانبها على (دراجة نارية ، سلاح مسدس ، 14 كيسا صغيرا معبأ بمادة الكريستال المخدرة ، سيت اكياس صغيرة، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدرة 133.250 الف دينار عراقي)".

وأضافت، "تم تشكيل فريق أمني تَوصل بعد التحري وجمع المعلومات إلى الجاني الذي تم إلقاء القبض عليه في زمن قياسي بمنطقة الشيشان بعد ان اكدت المعلومات مرافقته للمجني عليه".

وأشارت الى ان "المتهم تم احالته مع المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية".