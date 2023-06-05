اخبار العالم

بنزيما يوقع عقداً رسمياً مع الاتحاد السعودي.. خبير إنتقالات يكشف التفاصيل

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر بنزيما يوقع عقداً رسمياً مع الاتحاد السعودي.. خبير إنتقالات يكشف التفاصيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-458037-638215588802493654.jpg

2023-06-05 | 12:43

بنزيما يوقع عقداً رسمياً مع الاتحاد السعودي.. خبير إنتقالات يكشف التفاصيل

1,071 مشاهدة

الخليج 365 – رياضة

كشف خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، اليوم الاثنين، توقيع النجم الفرنسي كريم بنزيما عقداً مع نادي الاتحاد السعودي يمتد حتى عام 2025.

وأضاف فابريزيو رومانو، في تغريدة على حسابه في تويتر، أن العقد يتضمن كذلك خيار التمديد لموسم آخر.

 

وكان نادي الإسباني أعلن رحيل أسطورته الفرنسي كريم بنزيما، بعد 14 عاما قضاها مع النادي الملكي وحقق فيها جميع الألقاب الممكنة، بحسب ما جاء في الإعلان الرسمي في بيان مطول، الذي نشره الموقع الرسمي للفريق، الأحد.

ووصف ريال مدريد فترة بنزيما بأنها "لا تنسى"، واعتبر النجم الفرنسي "أحد أعظم أساطير الفريق".

وكان كريم بنزيما انضم إلى ريال مدريد عام 2009، ولعب 14 موسما مع الفريق ساعده خلالها في الفوز بـ25 لقبا، وهو رقم قياسي لأي لاعب في النادي الإسباني.

ومن بين ألقابه 5 بطولات لدوري أبطال أوروبا، و5 بطولات لكأس العالم للأندية، و4 بطولات للدوري الإسباني.


Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا