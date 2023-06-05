انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية: وحدة العراقيين أسهمت بدحر العصابات الارهابية وتفتيت فلولها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل في قصر بغداد، وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري والوفد المرافق له وبحضور وزير الخارجية فؤاد حسين".وفي مُستهل اللقاء نقل الوزير إلى الرئيس تحيات وتقدير الرئيس الباكستاني عارف علوي، فيما حمّل رشيد الوزير زرداري تحياته وتقديره إلى الرئيس الباكستاني، بحسب البيان.

وأضاف انه "جرى، خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون والصداقة القائمة بين البلدين، حيث أكد الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد رغبة العراق بتوطيد العلاقات مع باكستان، وضرورة الاستفادة من الخبرات في مجال محاربة التطرف والإرهاب".

وأشار رشيد، إلى "دور العراق في محاربة عصابات داعش الإرهابية التي اجتاحت العديد من الدول ومنها العراق ودمرت الكثير من المعالم العمرانية والحضارية والبنى التحتية"، مؤكدا أن "وحدة العراقيين وبسالة القوات الأمنية بكافة تشكيلاتها أسهمت في دحر هذه العصابات وتفتيت فلولها".

وتحدث رئيس الجمهورية، عن "استقرار الأوضاع الأمنية في المدن والمحافظات العراقية، والتوجه نحو تطبيق الحكومة لبرنامجها الطموح الذي يصب في خدمة الشعب، حيث تُبذل المزيد من الجهود لإقرار الموازنة، والبدء بتنفيذ مشاريع البناء والإعمار ومعالجة الجفاف والتصحر وشح المياه".

من جانبه، أعرب الوزير بيلاوال بوتو زرداري عن سعادته لـ"زيارة بغداد ولقاء رئيس الجمهورية"، مؤكدا "التزام بلاده بدعم الأمن والاستقرار في العراق والتطلّع نحو تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات وتبادل الخبرات والمعلومات والعمل المشترك لمواجهة التحديات خاصة في مجال المياه".

