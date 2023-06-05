انت الان تتابع خبر الصحة تعتزم استحداث 100 مركز صحي للرعاية الأولية في 2024 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة الصحة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "وزير الصحة صالح الحسناوي، افتتح برفقه محافظ واسط محمد جميل المياحي ومدير عام دائرة الصحة جبار الياسري، مركز ابن الهيثم للرعاية الصحية الاولية بمنطقة انوار الصدر في قضاء الكوت".واكد الحسناوي ان "خطة الوزارة للعام القادم استحداث 100 مركز صحي للرعاية الاولية في المحافظات تقدم كافة الخدمات الاولية والتحصينية ورعاية الأم والطفل لتكون نقله في نوعية وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين"، مشيدا بـ"الجهود المبذولة من قبل دائرة صحة واسط ودائرة المشاريع الهندسية في تنمية وتطوير القطاع الصحي في المحافظة".

يذكر ان مركز ابن الهيثم للرعاية الصحية الاولية يعد الرئيسي وتتوفر فيه كافة الاجهزة الطبية والفحوصات المختبرية التي يحتاجها المواطن الكريم، وسيقدم الخدمات الطبية والرعاية الصحية الاولية من خلال توفير اللقاحات والادوية والوحدات الطبية والضماد والاشعة وطب الاسنان.

