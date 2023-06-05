انت الان تتابع خبر اقتصادي يوضح خسائر العراق من قرارات "أوبك" ويكشف سبب العجز والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المرسومي في تدوينة تابعتها الخليج 365، إن "حصة العراق الانتاجية المحددة من اوبك بلس تبلغ 4.220 مليون برميل يوميا والانتاج العراقي الحالي من النفط الخام يبلغ 4 مليون برميل يوميا".

وأضاف ان "الانتاج العراقي موزعة ما بين 3.3 مليون برميل يوميا للصادرات و700 الف برميل يوميا للاستهلاك المحلي"، لافتا الى ان "العجز الحالي بين الانتاج والحصة الانتاجية يبلغ 220 الف برميل يوميا".



وأشار الى ان "سبب العجز، اولا انقطاع تصدير النفط من حقول كردستان وكركوك، وثانيا محدودية الطاقة التصديرية للنفط الخام جنوبا عبر البحر".

وبين الخبير الاقتصادي ان "العراق يخسر حاليا قيمة 200 الف برميل يوميا وهو الفرق بين الصادرات الحالية 3.3 مليون برميل يوميا والصادرات التقديرية في موازنة 2023 البالغة 3.5 مليون برميل يوميا".

بدوره، أكد العراق، امس الأحد، التزامه بالتخفيض الطوعي لمستوى إنتاج النفط، الذي أقر من قبل أوبك+ في شهر نيسان الماضي وتمديده إلى نهاية عام 2024.

وذكرت وزارة النفط في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "جمهورية العراق ستقوم بتمديد خفضها التطوعي البالغ 211 ألف برميل يومياً حتى نهاية شهر كانون الأول 2024، كإجراء احترازي وذلك بالتنسيق مع الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس التي سبق أن أعلنت في شهر نيسان عن تخفيضات تطوعية".

وأضافت أن "هذا الخفض التطوعي سيكون من مستوى الانتاج المطلوب حسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لأوبك بلس في 4 حزيران 2023".

من جانبها، أعلنت المملكة العربية السعودية و8 دول أن خفضها الطوعي الإضافي الذي بدأت تنفيذه في مايو/أيار 2023، سيمتد حتى نهاية عام 2024، بدلًا من نهاية العام الجاري.

وسيظل إنتاج النفط في السعودية عند 9.978 مليون برميل يوميًا خلال عام 2024 بأكمله بعد ان وافقت على خفض الطوعي بمقدار 500 الف برميل يوميا .