انت الان تتابع خبر مي حريري تكشف أسرار حياتها الزوجية مع ملحم بركات: "حاول قتلي" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت مي حريري في تصريحات تلفزيونية: كتير كان صعب عليه لما غير دينه ملحم، 48 ساعة ماشاف حد بالكون قعد بأوضته قفلها عندي، ملحم أشهر إسلامه وقت ما اتزوجنا، وهو كان أسلم من وقت ما كان في سوريا واتجوز سعاد اخت صباح، ودفُن على الطريقة المسيحية لأنه ارتد.وتابعت مي حريري: على الرغم من حبي الكبير لكن لو رجع بيا الزمن وكنت بهذا النضوج كنت ههرب ومش هتجوز ملحم بركات، وأنا وهو اتطلقنا 3 مرات، واستفدت من اسمه وأدخلني التاريخ.

وأضافت مي حريري، أن ملحم بركات حاول قتلها، موضحة: مرة ملحم ضربني وحاول يقتلي وضرب عليا نار علشان يرجعني، وطلقة عدت من جنب أذني والدم غرقني وهو بكى عليا وأنا استسلمت للحب، والله لا يبلي أحد بالغرام.

ومن جهة أخرى، ملحم بركات هو مطرب وملحن لبناني شهيرعرف باسم أبو مجد في الوطن العربي، وترك ورائه مسيرة حافلة، حيث لحَّن ملحم بركات العديد من الأغاني لكبار مطربي الوطن العربي، ومن بين هؤلاء الشحرورة صباح، وماجدة الرومي ووليد توفيق، وغيرهم من النجوم في الصف الأول.

