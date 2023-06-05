شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهلال الأحمر يطلق مشاريع تنموية في بلواخ بموريتانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، عددًا من المشاريع التنموية في قرية بلواخ بولاية اينشيري الموريتانية، تضمنت وحدات سكنية، ومدرسة من ستة فصول دراسية، ومسجدًا يتسع لـ300 مصل، وحديقة لأطفال القرية، ومركز خياطة، إلى جانب رصف الطرق الداخلية للقرية وتنظيفها من المخلفات والنفايات.

وشارك في الافتتاح، وفد الهلال الأحمر برئاسة الأمين العام المكلف للهيئة حمود عبد الله الجنيبي، الذي يزور موريتانيا لتنفيذ عدد من المهام الإنسانية، وسفير الدولة لدى موريتانيا حمد غانم المهيري إلى جانب عدد من المسؤولين الموريتانيين وجمع غفير من سكان المنطقة.



علاقات عميقة



وأكد حمد المهيري أن هذه المشاريع هي جزء من المسؤولية الإنسانية العالمية لدولة الإمارات تحت قيادتها الرشيدة، وقال إن "المبادرات التنموية والمساعدات الإنسانية الأخرى التي تقدمها دولة الإمارات والهلال الأحمر تجسد عمق العلاقات الأخوية بين الإمارات وموريتانيا على مستوى القيادة وكذلك على مستوى الشعبين".



ومن جانبه، أكد حمود الجنيبي أن هذه المشاريع الحيوية تعتبر ثمرة جهود خيرة ومبادرات كريمة، من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لصالح الشعب الموريتاني الشقيق، مشيرا إلى أن الهيئة ظلت موجودة على الساحة الموريتانية ببرامجها الإنسانية والتنموية منذ وقت بعيد، وتقدم الدعم والمساندة للأشقاء في كل الأحوال والظروف، وتتابع عن كثب مجريات الأوضاع الإنسانية وتعمل على توفير كافة متطلبات الشرائح التي تستهدفها في مختلف المجالات.