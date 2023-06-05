شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زايد الإنسانية تنهي فرز طلبات المتقدمين لأداء فريضة الحج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أنهت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، فرز طلبات المواطنين المتقدمين لأداء فريضة الحج هذا العام عبر برنامجها السنوي، بعد مراعاة اشتراطات وأولويات عدة في الفرز الإلكتروني، أهمها الأولوية لكبار المواطنين من ذوي الدخل المحدود الذين لم يسبق لهم أداء فريضة الحج، ومن يرافقهم من أزواجهم وأبنائهم.

وذكرت المؤسسة خلال مؤتمر صحافي اليوم الإثنين في مقرها في أبوظبي، أنهاحولت المواطنين الذين وقع عليهم الاختيار للحج هذا الموسم، إلى حملات الحج المعتمدة ليتسنى لهم استكمال إجراءات التسجيل، والسفر إلى الأراضي المقدسة.

600 حاج

وقال مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية الدكتور محمد عتيق الفلاحي، إن "المؤسسة أنهت فرز طلبات المواطنين التي تلقتها لتختار 600 تنطبق عليهم الشروط التي وضعتها لأداء فريضة الحج من داخل الدولة"، مشيرًا إلى أن برنامج الحج الذي تنفذه المؤسسة يحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة، وبمتابعة حثيثة من رئيس مجلس أمناء المؤسسة الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان.

فرز إلكتروني



من جانبه، أكد مدير إدارة المشاريع والبرامج في المؤسسة الدكتور إبراهيم الزعابي، أن فرز الطلبات كان بشكل إلكتروني، ووفق الأولويات التي وضعت مسبقًا، لافتًا إلى أن فريقًا إداريًا من المؤسسة يتولى مهام التنسيق مع الحجاج وحملات الحج والسهر على راحتهم من خلال توفير كافة الإرشادات المطلوبة.



واستعرض الزعابي الخطة الزمنية لبرنامج زايد للحج، حيث سيتم تنظيم لقاءات تعريفية للحجاج بحضور وعاظ مرخصين من قبل الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف لتعريف الحجاج بمناسك الحج والإجابة على استفساراتهم، إضافة إلى حضور ممثلي حملات الحج في11 يونيو (حزيران) الجاري، على أن تنطلق أفواج البرنامج إلى المملكة العربية السعودية في 23 يونيو الجاري.



ويعتبر برنامج زايد للحج من البرامج الرئيسة في المؤسسة حيث يقدم منحًا لمحدودي الدخل لأداء فريضة الحج عن طريق إرسال ألف حاج إلى الأراضي المقدسة 600 حاج مواطن من داخل الدولة و400 حاج من الخارج.