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للحد من انتشار الحمى النزفية.. حملة صحية واسعة في النجف

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث الرسمي لمحافظة النجف الاشرف احمد محمد الفتلاوي، في حديث لـ الخليج 365، انه "وجه محافظ النجف الاشرف ماجد الوائلي قيادة شرطة المحافظة وكافة توابعها وكذلك الامن الاقتصادي والرقابة الصحية ودائرة الطب البيطري باتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والصحية في المجازر الرسمية للوقاية والحد من انتشار مرض الحمى النزفية والتأكيد على القصابين بذبح المواشي داخلها ومحاسبة كل من يقوم بالذبح العشوائي وفق القانون".

وأضاف: "هناك جولات ميدانية من الجهات المذكورة على كافة محلات القصابة واي مخالفات للشروط سيتم اغلاق المحال مباشرةً".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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