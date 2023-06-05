الأندية السعودية تدرج نجم برشلونة على قائمة الصفقات

وأشارت: "من المنتظر أن يحصل النجم البولندي على عروض مالية مغرية للانتقال إلى الدوري السعودي هذا الصيف".

وأوضحت: "ليفاندوفسكي ليس لديه أي نية لمغادرة برشلونة وأوروبا هذا الصيف، كما أن النادي الكتالوني لا ينوي التفريط في روبرت، ويبحث عن مهاجم بديل لمنحه بعض الراحة في الموسم المقبل".



وذكرت أن "زيارة بيني زاهافي، وكيل ليفاندوفسكي، إلى السعودية مؤخرا رفقة خوان لابورتا، رئيس برشلونة، وعقده لقاء مع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، تدعم ارتباط المهاجم البولندي بالانتقال إلى دوري روشن".

وقالت "سكاي سبورت ألمانيا" إنه "في حالة وجود اهتمام حقيقي بليفاندوفسكي، فمن المحتمل أن يكون المسؤولون السعوديون أبلغوا زاهافي خلال هذا اللقاء".

