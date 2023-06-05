وفاة فنان مصري مشهور بشكل مفاجئ

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بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وسائل اعلام مصرية عن الشاعر خالد تاج الدين من خلال منشوره قائلا :"البقاء والدوام لله الملحن محمد النادي في ذمة الله".

وتعاون الملحن محمد النادي خلال مسيرته الفنية مع عدد من كبار النجوم والمطربين، على رأسهم عمرو دياب حيث لحن أغنية "معاك قلبي" و"أمنتك".



كما تعاون مع الفنان تامر عاشور ولحن أغنية "ده حكاية" و" من غير ما احكيلك"، ومع الفنان مدحت صالح في أغنيات: "ألم، بنت القلب، عليك إحساس".

وتعاون أيضا مع الفنان محمد حماقي في أغنيات: "متعقد، هنا جنبي، مش سهل، قول واتكلم، جت يا مجتش، ودينا بعيد".

ولحن أيضا للفنان رامي جمال أغنيات: "من كتير، حبيبي تعالي"، ومع الفنان تامر حسني في أغنيات: "لأول مرة، يا أنا يا مفيش".

وتعاون مع المطربة السورية أصالة في أغنية "كم مرة"، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم في أغنيات: "لسه جايه أقوله، ايه اللي جرالي"، والفنانة اللبنانية نوال الزغبي في أغنيات: "الهوى وعمايله، ليه مشتقالك".