واشنطن: إيران أكبر تهديد لإسرائيل ولن تحوز سلاحا نوويا

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بغداد - ياسين صفوان - وقال بلينكن في خطاب أمام منظمة "أيباك" أنه "يتم تطوير منظومات دفاعية مع إسرائيل لتمكينها من الدفاع عن نفسها، وسنواصل العمل صوب اندماج إسرائيل في المنطقة"، مشددا أن "أمن منطقة الشرق الأوسط يخدم مصالح الولايات المتحدة".ولفت بلينكن إلى أن "حل الدولتين ضروري للحفاظ على هوية إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية"، داعيا "لخفض التصعيد وتعزيز التعاون الأمني وتحسين الحياة للشعب الفلسطيني".

وتابع: "لدى الولايات المتحدة مصلحة فعلية على صعيد الأمن القومي في إرساء تطبيع العلاقات بين اسرائيل والسعودية، نستطيع وعلينا أن نؤدي دورا كاملا للمضي قدما في هذه المسألة، لكن ليس لدينا أية أوهام لجهة إمكان القيام بذلك سريعا أو بسهولة".

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الاثنين، إن "الوكالة لم تتمكن من إجراء أنشطة التحقق والرصد لخطة العمل الشاملة المشتركة فيما يتعلق بإنتاج وجرد أجهزة الطرد المركزي والدوارات والمنفاخ والمياه الثقيلة ومركز خام اليورانيوم لمدة عامين وربع عام في إيران".

ولفت غروسي خلال اجتماع مع مندوبي 35 دولة عضوًا في مجلس محافظي الوكالة إلى أن "مخزون إيران من اليورانيوم المخصب قد ارتفع بأكثر من الربع في ثلاثة أشهر".

