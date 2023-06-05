انت الان تتابع خبر بسبب رسوبه في المدرسة.. محاولة انتحار فاشلة لشاب في النجف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس الأطباء المقيمين الدكتور حسين فرحان الجاسمي في تصريح لـ الخليج 365: "استقبالنا في طوارئ مستشفانا الشاب فاقد الوعي تم على إثرها اتخاذ الإجراءات الفورية والادوية المنقذة للحياة مع وضع "تيوب" التنفس عن طريق الفم وتثبيت الرقبة تجبنا للحركة، وبعد استقرار حالته تم تحويله إلى مستشفى الصدر التعليمي بواسطة الاسعاف الفوري ".



وبحسب مصدر قريب من اهل الشاب، فان "الشاب قد أعلن نيته على الانتحار بسبب رسوبه في المدرسة وتعرضه لضغوطات كبيرة جدا".

