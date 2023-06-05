بعد استئناف العلاقات بين البلدين.. إيران تفتح رسميا سفارتها لدى الرياض الثلاثاء



أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن سفارة طهران لدى الرياض ستُفتتح رسميا غدا الثلاثاء.



وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن السفارة الإيرانية في الرياض والقنصلية العامة الإيرانية في جدة وممثلية إيران الدائمة لدى منظمة التعاون الإسلامي سيتم إعادة فتحها رسميا اعتبارا من يومي غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء.



وفي أبريل/نيسان الماضي عينت طهران علي رضا عنايتي سفيرا لها لدى السعودية.



وفي 10 مارس/آذار الماضي، أعلنت السعودية وإيران توقيع اتفاق لاستئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.



وفي 12 أبريل/نيسان الماضي، وصل وفد إيراني إلى الرياض في إطار خطة لإعادة فتح سفارة طهران وبعثاتها الدبلوماسية لدى المملكة، بعد أيام من وصول وفد سعودي لطهران في الـ8 من الشهر ذاته لبحث فتح سفارة وقنصلية بلاده.



وجاءت الزيارتان بعد أيام من ثاني جولة استضافتها بكين بين الجانبين السعودي والإيراني برئاسة وزيري خارجية البلدين لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين المقطوعة منذ 2016.





وآنذاك اتفق وزيرا الخارجية السعودي والإيراني، في اجتماع ببكين يوم 6 أبريل/نيسان، على بدء ترتيبات فتح سفارتي البلدين في المدة المتفق عليها التي تقدر بغضون شهرين.



(وكالات)