شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يشيدون باستكمال المشروعات القومية مثل حياة كريمة بخطة التنمية 23/24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، مطالبات من النواب بالربط بين مخرجات العملية التعليمية وسوق العمل وترشيد الأنفاق، مشيدين باستكمال المشروعات القومية بخطة التنمية مثل حياة كريمة.

وأشار النائب أحمد فوزى إلى أن 46% من المتبطلين فى سوق العمل من الحاصلين على المؤهلات الجامعية، وهو ما يعنى أن هناك عدم ربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل.

وثمن النائب استكمال الحكومة المشروعات القومية مثل حياة كريمة، مطالبا بترشيد الإنفاق وتحديد الأولويات.

وطالب النائب رمضان سرحان بتوزيع عادل لمخصصات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية على المحافظات مع مراعاة توزيع السكان بها.

وأشاد النائب أيمن عبد المحسن باهتمام خطة التنمية بالقضايا المحورية والتوافق مع الخطة الوطنية لتحقيق الرؤية المستدامة لتحقيق اقتصاد قوى، مطالبا بمتابعة دقيقة من وزارة التخطيط لما يتم تنفيذه فى الخطة خاصة فى المحافظات.

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024 ، حيث من المنتظر أن يقر المجلس اليوم مشروع قانون الخطة ويرسل تقريرا بما انتهى إليه رأيه إلى مجلس النواب.

وأكد تقرير اللجنة المالية بالشيوخ أن هذه الخطة، وللعام الثالث على التوالي جاءت معبرة عن مؤشرات كلية تأثرت باستمرار تبعات الأزمات العالمية المتوالية والتحديات الجيوسياسية، خاصة الأزمة الروسية الاوكرانية والتي ركزت عليها الخطة بشكل محدد وعكست مدى تأثر الاوضاع الاقتصاديةوالاجتماعية بها وبشكل غير مسبوق.