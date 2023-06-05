شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يستقبل وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقي وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اللواء أ.ح عبد المجيد صقر محافظ السويس، وذلك على هامش زيارة الوفد لمحافظات القناة السويس وبورسعيد والإسماعيلية التى بدأها اليوم الإثنين.

واستقبل محافظ السويس وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب في إطار زيارة الوفد لمحافظات القناة السويس وبورسعيد والاسماعيلية التى بدأها اليوم الإثنين بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس، وخالد سعداوى السكرتير العام لمحافظة السويس، والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة، كما حضر كل من النائب جمال عبيد، والنائب سيد الكرماوى، والنائبة عفاف زهران أعضاء مجلس النواب .

خلال اللقاء أوضح محافظ السويس عدد من الإجراءات والقرارات التى اتخذها للتخفيف من علي كاهل المواطنين منها أنه يجرى حاليا التنسيق لطرح كميات من اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك للتسهيل عليهم ومواجهة جشع التجار وارتفاع الأسعار.

وأوضح محافظ السويس أن المحافظة قررت طرح طن أسماك طازجة من نوعية البلطي، ونفذت الكمية المطروحة في فترة زمنية وجيزة، وذلك إيمانا بدور المحافظة في توفير مصدر بروتين باسعار في متناول الجميع.

وذكر اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، أنه يتم توفير أسماك للمواطنين بأسعار في متناول الجميع، مشيرا إلي أنه سوف يجرى توفير أسماك بلطي طاذجة، ذات جودة عالية بسعر المزرعة 30 جنيها للكيلو جرام.

وفي اللقاء تم مناقشة بعض الموضوعات الهامة الخاصة بتطوير الصناعة بمحافظة السويس وجذب المستثمرين لمحافظة السويس قاطرة التنمية .

وكان وفد لجنة الصناعة أجرى جولة تفقدية داخل مصنع مصر إيران للغزل والنسيج بمحافظة السويس، تفقد خلالها وفد اللجنة سير العمل داخل المصنع، وذلك في اطار زيارة ميدانية بدأتها اللجنة اليوم الاثنين لتفقد عدد من المصانع بمحافظات السويس وبورسعيد والاسماعيلية.

وشارك في الزيارة من أعضاء مجلس النواب كلا من النائب معتز محمود رئيس اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة منهم النواب محمد حمدى موسى، ومجاهد نصار، ومحمد نشأت العمدة، وجمال عبيد، ونيفين الكاتب، ومحمود الشامى، والدكتور محمد عبد الله أمين لجنة الصناعة بمجلس النواب.