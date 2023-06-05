وزيرة التخطيط لـ"الشيوخ": نستوفى نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هناك استيفاء لنسب الاستحقاق الدستورى للتعليم والصحة والبحث العلمى، قائلة: "نسب الوفاء بالاستحقاق الدستورى تستوفى من 3 أو 4 سنوات".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024.

وقالت وزيرة التخطيط: "نشاط البحث العلمى لا يتسق مع الاستثمارات الموجهة للبحث العلمى، وما يخصص للبحث العلمى لو جمعناه سيكون أكبر بكثير من النسب المخصصة".

وتعقيبا على مداخلات بعض النواب بشأن تقديم تقارير ربع سنوية للمجلس عن تنفيذ الخطة، قالت وزيرة التخطيط: "بالنسبة لتقارير المتابعة، وفقا لقانون التخطيط لابد أن نقدم تقارير المتابعة خلال شهر من انتهاء الخطة، نقدمها لمجلسى النواب والشيوخ، ولا نستطيع أن نقدمها بشكل ربع سنوى بسبب تجميع البيانات، فلا نستطيع استخراج النتائج وأنا بعمل الخطة التى نبدأ فيها من شهر سبتمبر".

وعقبت الوزيرة على مداخلة لنواب عن مواجهة الزيادة السكانية، قائلة: "تنمية الأسرة منظومة وحوافز، ونحتاج أن نعمل على الحوافز الإيجابية لنعمل أكثر فى الخصائص السكانية".