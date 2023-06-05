شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تواصل مراجعات دراسية لطلاب الثانوية العامة بمركز مشتول بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤسسة "حياة كريمة"، مبادرة تحت عنوان "تقدر في 10 أيام"، وذلك لتنظيم مراجعات نهائية مجانية لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة، في قرية الصحافة مركز مشتول بمحافظة الشرقية.

وجاءت المراجعة في يومها الثاني، بمادة الفيزياء، وسط مشاركة نخبة من المعلمين المتميزين، يأتي ذلك في إطار دورها المجتمعي لدعم الأسر الأولي بالرعاية.

ولاقت المراجعات النهائية، إقبالاً كثيفاً من قبل الطلاب والطالبات، الذي أشادوا بدور وجهود مؤسسة حياة كريمة، وتقديم خدمة متميزة.

ونشرت الصفحة الرسمية، استمارة لتسجيل البيانات للتواصل مع مؤسسة حياة كريمة

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