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القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، بمقر المجلس، تشو تشينغ شان عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى والوفد المرافق له.

فى بداية اللقاء، أعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عن تقديره لمواقف الصين الداعمة لمصر فى القضايا الإقليمية والدولية وخاصة فيما يتعلق بمطلبها العادل فى قضية "سد النهضة"، متمنياً أن تمتثل إثيوبيا إلى الأعراف الدولية.

ومن جانبه، قدم تشو تشينغ شان الشكر للمستشار "عبد الرازق" على حفاوة الاستقبال، ناقلاً له تحيات رئيس الحزب الشيوعى الصينى، مشيداً بما تشهده مصر تحت قيادة الرئيس السيسى من إنجازات تحافظ على استقرارها وترفع تأثيرها بشكل قوى إقليميا وعالميا.

وأعرب "تشينغ شان" عن تقديره للموقف المصرى الداعم للجانب الصينى فى قضايا حقوق الإنسان ووحدة الأراضي الصينية خاصة فيما يتعلق بقضيتى تايوان وهونج كونج، مثمناً دور مجلس الشيوخ المصرى برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق فى تعزيز العلاقات البرلمانية والتشريعية بين الدولتين الصديقين لتحقيق مصالح الشعبين .

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبو شقة والنائبة فيبي فوزى، وكيلا المجلس؛ المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام؛ النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، النائب حازم عمر رئيس لجنة العلاقات الخارجية والسفير صلاح عبد الصادق، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، ولياو لي تشانغ سفير الصين بالقاهرة.



رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وفد الحزب الشيوعي الصيني



رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وفد الحزب الشيوعي الصيني



رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وفد الحزب الشيوعي الصيني



رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وفد الحزب الشيوعي الصيني



رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وفد الحزب الشيوعي الصيني



رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وفد الحزب الشيوعي الصيني



رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وفد الحزب الشيوعي الصيني