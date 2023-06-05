شكرا لقرائتكم خبر عن وفد لجنة النقل بالنواب يتفقد طريق رأس سدر خلال زيارته الميدانية بجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب علاء عابد، وصلة الطريق من رأس سدر إلى قرية أبو صويرة بطول 6.5 كم بعد الطريق المزدوج أمام مدخل مدينة رأس سدر، وهذه الوصلة بعرض 11.5متر ضمن الطريق المفرد القديم إلى شرم الشيخ، الوصلة بها العديد من المحلات وتزاحم سيارات ومشاة وبموازاة هذه الوصلة حارة خدمة بعرض 3 امتار.

جاء ذلك بناء على طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب سيد عوض أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بشأن المنطقة الواقعة من رأس سدر حتي نهاية قرية أبو صويره على الطريق الساحلي.

وأكد النائب سيد عوض أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن هناك حوادث شبة يومية تحدث على الطريق مما يؤدي إلي حصد أرواح المواطنين، بالإضافة إلي الإصابات واتلاف السيارات.

وطالب النائب سيد عوض، بضرورة ازدواج هذه الوصلة وتنظيم دخول وخروج قرية أبو صويرة وفصل المحلات الخدمية عن الطريق حفاظا على حياة المواطنين.

ومن جانبه قال المهندس أحمد الطحان رئيس منطقة جنوب سيناء للهيئة العامة للطرق والكبارى، إن منطقة أبو صويرة براس سدر، بها بعض الدخلات العشوائية التي يسلكها بعض قائدي السيارات وعدم الالتزام بالدخلات القانونية، علي الطريق الساحلي ، ويدخل بشكل مباشر على الطريق الساحلي مما يؤدي لوقوع حوادث بسبب السلوكيات الخاطئة لقائدي السيارات الذين يريدون العبور من الطريق الجديد الي الطريق الساحلي، والعكس.

وأوضح المهندس أحمد الطحان رئيس منطقة جنوب سيناء للهيئة العامة للطرق والكبارى أن الهيئة تقوم بإعداد الدراسات اللازمة للمشروع حتي يمكن مخاطبة وزارة التخطيط بتوفير الاعتمادات اللازمة لعمل توسعه للطريق الساحلي بهذه المنطقة مع فصل الحركة وبالتالي سيكون هناك اتجاه إجباري للسائق مما يؤدي الي التزام السائقين وانهاء مشكله وقوع الحوادث.

ويضم الوفد البرلماني الذي يرأسه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل، والنائب سيد عوض أمين سر اللجنة، والنائب رزق راغب ضيف الله، والنائب حسين تاعب، النائب حمدي ابو خشيم، النائب سامح السايح، النائب حازم عويان، النائب حسام عاشور، النائب أحمد سعد نويصر، النائب محمد الكيال، النائب مصطفي محمود، النائب إمام منصور، النائب كمال أبو جليل، ومن أمانة اللجنة هشام عبد الرازق أمين اللجنه، وأحمد سلامة، ومحمد عبد العظيم من العلاقات العامة بمجلس النواب.