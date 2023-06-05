شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة الشيوخ" توصى بتسهيل تراخيص مشروعات الإنتاج الحيوانى والتوسع في محاصيل الأعلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة تتولي توفير الأعلاف بأسعار مناسبة من خلال التوسع في الزراعات التعاقدية، كما أوصت بزيادة موازنة وزارة التضامن الاجتماعي والتنسيق بين الوزارة والبنك الزراعى، لزيادة حجم الأسر المستفيدة من مشروعات التربية الحيوانية.

وأوصت اللجنة أيضا بتسهيل وإسراع خطوات الحصول علي تراخيص مشروعات الإنتاج الحيوانى وفقا للشروط والضوابط

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائب جمال أبو الفتوح أمين سر اللجنة، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب ياسر الهضيبي، بشأن وضع استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم ومنتجات الألبان.

وقال الهضيبي في اقتراحه، إن استهلاك مصر من اللحوم بلغ نحو 900 ألف طن خلال العام 2022 موزعة ما بين 430 ألف طن مستورد و 470 ألف طن منتجة محليا، في حين يبلغ إنتاج مصر من الألبان نحو 7 ملايين طن سنوياً، مضيفا، تقدر الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج بنحو 2.2 مليون طن سنوياً يتم تعويضها عن طريق استيراد ألبان البودرة، التي تتراوح قيمتها بين 500 مليون دولار ومليار دولار سنويا، وأن وفقا لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات ارتفعت واردات مصر من اللبن البودرة من 121 ألف طن في 2019 إلى 423 ألف طن عام 2020.

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن حجم الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء ارتفع إلى 58 في المائة بعدما كان 52 في المائة.

وأضاف، أن استهلاكنا من اللحوم في العام الماضي كان نحو مليون طن، من بينه 555 ألف طن من إنتاجها المحلي، بينما 445 ألف طن مستورد، مشيرا إلي استيراد أصناف عالية الإنتاجية، من خلال قاعدة بيانات دقيقة لدى الوزارة، بحجم الاحتياج ومناطقه.

وتابع سليمان: الفترة الأخيرة شهدت انخفاض في أسعار الأعلاف، وهو ما انعكس علي أسعار الدواجن والبيض، بشكل ملحوظ، نظرا لدورتها القصيرة، مقارنة باللحوم التى لم تنخفض أسعارها رغم انخفاض أسعار الأعلاف، لأن دورة اللحوم طويلة وتحتاج لمدة طويلة حتى تستقر أسعارها.

ومن جانبه استعرض الدكتور عبد البديع محمد عبد البديع، ممثل وزارة التضامن، المشروعات التى تقوم بها وزارة التضامن في إطار التمكين الاقتصادي وتمكين المرأة بالقرى، و مشيرا إلي تنفيذ مشروعات تربية حيوانية مثل الأغنام والماعز بقيمة ٣٣ مليون جنيه في عدد من المحافظات العام الماضي، استفاد منها 470 مستفيد، ويتم الآن تنفيذ مشروعات يستفيد منها عدد أكبر.

ومن جانبهم أشار أعضاء اللجنة، إلي أن مشكلة ارتفاع أسعار اللحوم تكمن في أسعار الأعلاف، وأن ذلك تسبب في خروج عدد من المربين من السوق.

وطالب النائب محمود أبو سديرة، بضرورة وجود رؤية وأساليب خارج الصندوق للتوسع في المزارع الحيوانية مثل التعاون مع الدول القريبة لانشاء تلك المشروعات عندها لحل مشكلة أسعار الأعلاف.

فيما طالب النائب أحمد الشرانى، بتسهيل إجراءات وتراخيص مشروعات الإنتاج الحيوانى، مشيرا إلي معاناه المستثمرين في الحصول علي تراخيص المزارع ومشروعات الإنتاج الحيوانى.