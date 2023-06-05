شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة الشيوخ" توصى بموافاتها بخطة استغلال 25 غرفة تم إخلاؤها فى مستشفى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور على مهران اجتماعا اليوم، بحضور ممثلي الحكومة، لاستكمال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن: "توفير مسكن للأطباء والممرضين المغتربين خارج مبنى مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة، لزيادة قدرتها الاستيعابية"بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية.

وقال النائب أحمد القناوى، مقدم الاقتراح برغبة، إنه يبلغ تعداد سكان محافظة أسوان، وفقاً لإحصائيات السكان عام 2020حوالي مليون و600 ألف نسمة، هذا بالإضافة إلى الكثير من أبناء الجنسيات الأخرى المقيمين في المحافظة من أبناء القارة الأفريقية، وهؤلاء يعتمدون في تلقي خدماتهم الصحية، بالإضافة لزوار المدينة من السياح، بشكل رئيس علي عدد محدود من المستشفيات، لعل أبرزها مستشفى أسوان الجامعي والمستشفى التخصصي بمدينة الصداقة الجديدة، بجانب بعض المستشفيات الخاصة والمتخصصة مثل معهد الأورام ومستشفى مجدي يعقوب لجراحات القلب، وأن أسوان محافظة طولية، وتتركز الخدمات فيها في عاصمة المحافظة، مدينة أسوان، التي تبعد ما يقارب الساعة والنصف عن مركز إدفو وقري المركز، وثلاث ساعات عن مركز ومدينة أبو سميل هذا بالإضافة لعدم وجود مستشفى عام بمحافظة أسوان منذ إنشاء كلية الطب بجامعة أسوان بالقرار الجمهوري رقم (200 ) لسنة 2013 ، ونقل تبعية المستشفى الرئيس بالمحافظة لوزارة التعليم العالي.

كما أوضح، أن المستشفى التخصصي بمنطقة الصداقة، توفر سكن لحوالي 90 طبيبا وطبيبة مغتربين عن المدينة، بخلاف أطقم التمريض المغترين، الذين وصل عددهم لـ 55 ممرضا وممرضة، وهذا يشكل جزء لا بأس به من إمكانيات المستشفى، التي تحتاج لتوسعات كبيرة لمواجهة واستيعاب الاحتياجات المتزايدة على خدماتها.

وطالب النائب أحمد القناوي، بتـوفير سكن للأطباء والممرضين المغتربين، خـارج حـرم المستشفى، علـى أن يكـون فـي مكـان قريـب منـهـا قـدر المستطاع، واستغلال أمـاكن سكنهم الحاليـة لضمها لطاقـات المستشفى الاستيعابية.

ومن جانبه ايد النائب الدكتور أحمد عبد الماجد، أمين سر اللجنة، طلب مقدم طلب الاقتراح بضرورة توفير سكن للأطباء والممرضين يكون قريب واستغلال أمـاكن سكنهم الحاليـة لضمها لطاقـات المستشفى الاستيعابية، وهذا سيؤدي الي زيادة فـي قــدرة المستشفى علـى اسـتيعاب احتياجـات مرتاديهـا، وحتـى يستفيد الأهـالـي بكافـة غـرف المستشفى في الخدمات العلاجيـة.

ومن جانبه اقترح الدكتور عمرو حجاب وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن يـتم نقـل مـحـل إقـامتهم إلـى مبنـي مسـتقل بجـوار المستشفى حتي يثني للأطباء تأديةعملهم بسهوله ويسر.

وقال ممثل وزارة الصحة والسكان إن محافظة أسوان يتم الآن نقل تبعيتها من أمانة المراكز الطبية المتخصصة إلى التأمين الصحى الشامل ونقوم بتوفير كافة المستلزمات التي تحتاجها المستشفيات اما بالنسبة لسكن الأطباء والتمريض فقد كان في مستشفى الصداقة بجانب الجامعة .

وأضاف ممثل الحكومة أن أثناء جائحة كورونا أصبح المستشفى للعزل، وكان يقيم بها الأطباء والممرضين وجاءنا موافقة من المحافظ لشراء هذه العمارة وقد جاءت الموافقة للتبعية الصحية ولا يوجد أية مشاكل في الإجراءات وسيتم نقل كل الأصول بالتبعية من التأمين الصحى إلى الرعاية الصحية .

وأكد ممثل وزارة الصحة أنه جاري رفع كفاءة السكن في كل المحافظات طبقا للأكواد الجديدة للوزارة وسيتم التواصل مع الدكتور أحمد السبكى لإيجاد حل سريع بشكل مؤقت لحين انهاء كافة الإجراءات الخاصة بنقل التبعية.

وفى نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة المشتركة بـتكليف هيئة الرعاية الصحية بسرعة إنهاء اجراءات نقل التبعية، واستلام المقر الخاص بسكن الأطباء وسداد المقابل للمحافظة مع موافاة اللجنة بما تم في هذا الخصوص، وموافاة اللجنة بالخطة الموضوعة لاستغلال 25 غرفة التي تم اخلاءها في مستشفى أسوان التخصصى (الصداقة) مع تحديد موعد التشغيل.