في تحد لـ ترامب.. مايك بنس يقدم أوراق ترشيحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وثائق لجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن نائب الرئيس الأمريكي السابق، مايك بنس، قدم أوراق ترشحه للسباق الرئاسي لعام 2024 عن الحزب الجمهوري.

وأفادت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية بأنه من المتوقع أن يطلق مايك بنس، الذي كان نائب الرئيس السابق دونالد ترامب، حملته الشخصية للترشح في الحزب الجمهوري، يوم الأربعاء المقبل، بفعالية كبيرة في ولاية أيوا يخاطب فيها الناخبين الجمهوريين.

وذكرت الشبكة الإخبارية أنه من المتوقع أن يكون "بنس" أحد الأصوات المحافظة الأكثر تقليدية على الساحة السياسية للسباق الرئاسي في مواجهة الصوت الشعبوي لترامب، والذي يتصدر حاليًا مع حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت أن مايك بنس (64 عامًا)، عمل في السابق بمجلس النواب الأمريكي لأكثر من عقد، ثم عمل لفترة واحدة كحاكم لولاية إنديانا، وأثبت نفسه كمحافظ قوي قبل أن يصبح نائب ترامب في حملته الرئاسية الفائزة عام 2016.

وأشارت "سي إن بي سي" إلى أن "بنس" يواجه بعض الرياح المعاكسة الشديدة في السباق نحو البيت الأبيض بينما يكافح لكسب دعم حزب لا يزال مواليًا إلى حد كبير لترامب، خاصة وأن حملته الانتخابية متأخرة بأسابيع إن لم يكن شهورًا عن حملات العديد من منافسيه بما في ذلك ترامب وديسانتيس، الذين يتصدرون المجموعة في استطلاعات الرأي.