التعليم العالى: إعفاء المعاونين بالجامعات من مصروفات تسجيل الماجستير والدكتوراة

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور نبيل دعبس، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، اقتراح برغبة مقدم من النائبة الدكتورة حنان سليمان، عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، عن دراسة أوضاع الهيئة المعاونة بالجامعات المصرية، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وأعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الموافقة على إعفاء أعضاء الهيئة المعاونة بالجامعات المصرية من دارسى الماجستير والدكتوراة من المصاريف نهائيًا وبكل الجامعات، لافتًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار دعم الباحثين والبحث العلمى، بحيث لا يمثل عبء على دارسى الماجستير والدكتوراة.

وكشف وزير التعليم العالى، أنه يتم حاليًا إجراء تعديل على القانون الخاص بتعيين المعيدين د، بحيث تضاف إليه المقابلة الشخصية.

واستعرضت النائبة حنان سليمان، عضو اللجنة، المقترح، حيث قالت أن الجامعات المصرية هى أساس الفكر والعلم فى المجتمع والهيئة المعاونة من معيدين ومدرسين مساعدين وهم كوادر المستقبل، ولذا يجب إعدادهم بشكل جيد وذلك من خلال عدد من أربع محاور هامة كالتالي: مناقشة وضع الهيئة المعاونة من حيث الارتقاء بمستوى الدخل بما يتناسب وطبيعة عملهم، النظر فى إعفائهم من المصاريف الدراسية فى مرحلتى الماجستير والدكتوراة تقديرا لهم من الدولة على تفوقهم وتشجيعا على إنجاز أبحاثهم.

وطالبت بضرورة النظر فى إمكانية زيادة الدعم المالى للهيئة المعاونة فى سبيل تمكينهم من إنجاز الأبحاث الباهظة التكاليف، فضلًا عن أنه يشترط نشرهم تلك الأبحاث فى مجلات دولية مما يرهقهم ماديًّا.

وأشارت إلى ضرورة وضع لائحة موحدة تطبق على جميع الجامعات المصرية بخصوص إلزام المعيدين بالامتناع عن التدريس (لغويًّا ونفسيًّا) فى خلال العام الأول للتعيين لإعداده للتدريس خلال تلك الفترة.

وأكدت سليمان، أن هناك معيدين ومدرسين مساعدين يتأخرون فى الحصول على شهادة الدكتوراة بسبب الأعباء المادية، مشيدة بجامعة بنى سويف التى تتحمل أعباء رسوم المعيدين.

وفى نهاية الاجتماع، أشادت النائبة حنان سليمان عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بقرار وزير التعليم العالى بإعفاء أعضاء الهيئة المعاونة بالجامعات من رسوم التسجيل للماجستير والدكتوراة فى إطار دعم البحث العلمي.