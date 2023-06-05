شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة النواب توصى بالتنسيق بين وزارات قطاع الأعمال والزراعة لتوفير خام القطن لمصنع مصر إيران..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة التنسيق بين وزارات الصناعة وقطاع الأعمال والزراعة لتوفير خام القطن لتشغيب مصنع مصر ايران للغزل والنسيج بمحافظة السويس.

جاء ذلك خلال زيارة لوفد من لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الإثنين لمصنع مصر ايران للغزل والنسيج بمحافظة السويس.

وقال محمد نشأت العمدة عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مصنع مصر ايران للغزل والنسيج صرح كبير نفتخر به جميعا وما شاهدناه اليوم من المعوقات لتشغيل باقي خطوط المصنع هي معوقات بسيطة وتحتاج لتدخل فوري وسريع من وزير قطاع الأعمال والشركه القابضة فهي مبالغ يمكن تدبيرها في عالم الصناعة.

وطالب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة التنسيق بين وزراء الصناعة و وزير قطاع الأعمال و وزير الزراعة لتوفير خام القطن للتشغيل لأن المصنع بدأ بالتشغيل ويقوم بالتصدير ولكن تحتاج الشركة مزيد من الدعم من الوزارات الثلاثة حتى يتم تشغيل المصنع بجميع خطوط الإنتاج.

وطالبت اللجنة اللواء المحافظ عبد المجيد صقر محافظ السويس بمزيد من دعم المصنع وتسهيل كافة المعوقات للمستثمرين بالمناطق الصناعية بالسويس.