انت الان تتابع خبر روسيا تسقط صاروخاً أمريكياً مضاداً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية في بيان: "أسقطت قوات الدفاع الجوي الصاروخ المضاد للرادار من طراز أي جي إم 88 هارم في السماء فوق جمهورية دونيتسك الشعبية".يشار إلى أن الحطام سقط بالقرب من المتجر المركزي في شارع أرتيوم الرئيسي في المدينة.

وذكرت الإدارة في وقت سابق أن شابا أصيب بجروح نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمنطقة بتروفسكي في دونيتسك.