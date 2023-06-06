انت الان تتابع خبر مصر.. خطأ طبي يودي بحياة وزير الصحة الأسبق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصدر مطلع قوله إن الدكتور أحمد عماد الدين تعرض لأزمة صحية تتعلق بالقلب في أحد المستشفيات بمدينة نصر، وعلى إثرها تقرر إجراء عملية قسطرة قلب على يد طبيب قلب يدعى (ن. ف)، وأثناء العملية الجراحية حدث خطأ طبي تسبب في وفاته.وتولى الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان الأسبق، الحقيبة الوزارية في عام سبتمبر 2015 حتى يونيو 2018، مع التغيير الوزاري آنذاك.

وولد وزير الصحة الأسبق أحمد عماد الدين، في 8 يونيو عام 1955 وحصل على بكالوريوس الطب في عام 1985، وماجستير العظام عام 1987، والدكتوراة عام 1989، وتولى عددًا من المناصب منها وكيل كلية الطب لشؤون المجتمع والبيئة في 20 سبتمبر 2010، وعيّن عميدا للكلية بالانتخاب.