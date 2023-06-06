شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الاستثمارات بالاقتصاد الأخضر لـ50%.. التفاصيل فى خطة التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024 مزيد من الضوء على ملف التغيرات المناخية، وتضمنت رؤية جديدة بشان التعامل مع ملف التحسين البيئى، ومُواجهة التغيّرات الـمَناخية.

ووفقا لخطة التنمية للعام المالى الجديد، واتساقا مع جهود الدولة واستضافة قمة الـمَناخ (COP27) بشرم الشيخ عام 2022 وما خلُصت إليه من توصيّات، فقد حِرصت الخطة على رصد كافة مشروعات ومُبادرات جهات الإسناد الـمُختلفة ذات التأثير البيئي والداعمة للنمو الأخضر الـمُستدام، مع استهداف رفع نسبة الاستثمارات الـمُوجّهة للاقتصاد الأخضر من مُستواها الراهن، وهو حوالي 30% إلى نحو 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام الخطة (23/ 2024)، وصولًا إلى 50% بحلول عام 24/2025.

وتستهدف الخطة:

1. استكمال الـمرحلة الثانية لـمشروع إنشاء الخريطة التفاعلية لـمخاطر وتهديدات آثار التغيّرات الـمناخية على مصر.

2. التوسّع في شبكة رصد شبكة الانبعاثات الصناعية بإضافة 13 نقطة رصد.

3. تنفيذ 12 رحلة حقليّة لرصد نوعية الـمياه في البحر الـمتوسط والبحر الأحمر والبحيرات الـمصرية.

4. إطلاق الـمُبادرات الرامية لتعزيز الوعي البيئي، ومنها "جميلة يا مصر" "واتحضّر للأخضر".

5. التوجّه لزراعة 1,5 مليون شجرة في ظل الـمُبادرة الرئاسية (100 مليون شجرة).

وأثنت الخطة على المشروعات الجارى تنفيذها فى عدد من القطاعات التى تهدف فى المقام الأول لمواجهة التغيرات المناخية ومنها:

1. مشروعات وزارة النقل (مترو الأنفاق والـمونوريل والقطار الكهربائي السريع والأتوبيس الترددي).

2. مشروعات توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية لوزارة الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة.

3. مشروعات منظومة الـمُخلّفات الصلبة والإدارة الـمُستدامة للـمُلوّثات العضوية.

4. إنشاء وتطوير الـمجازر الألية لوزارات البيئة والزراعة و التنمية الـمحلية.

5. محطات رصد ملوّثات الهواء والـمياه والأغذية ومُجمّعات ومحارق النفايات الطبية الخطرة لوزارة الصحة والسكان.

6. مشروعات تصنيع الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية، ومكوّنات محطات الطاقة الشمسية لوزارة الصناعة، ومشروعات "الفندق البيئي" لوزارة السياحة.

7. مشروعات وزارتي الزراعة والـموارد الـمائية والري في مجال الزراعة العضوية والزراعة الـمحمية والتراكيب الـمحصولية الـمُقاومة للإجهادات البيئية.

8. مشروعات تأهيل وتبطين الترع وتغطية الترع والـمصارف.

9. برامج تنمية وتنويع الـمصادر الـمائية.

10. مشروعات تحلية مياه البحر بسواحل مصر وجنوب سيناء والبحر الأحمر بطاقات تتراوح ما بين 30 ألف و130 ألف متر مُكعب/ يوم.

11. محطات الـمُعالجة الثلاثية للصرف الصحي بمطروح وغيرها من المشروعات التي تقوم بها وزارة الإسكان والـمرافق والـمُجتمعات العمرانية الجديدة.