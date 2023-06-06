شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى يؤكد ضرورة تدريب وتأهيل رواد الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد فتحى، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى، إن هناك ضرورة لدعم استثمارات رواد الأعمال، مشيرا إلى ضرورة تشجيع رواد الأعمال على أن يكون لهم استثمارات فى الشركات المصرية.

وأضاف مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى، فى تصريحات لبرنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى، أن الشباب كانوا يواجهون مشكلة فى ملف التأمينات والضرائب عند إنشاء الشركات الناشئة، وسنخرج بتوصيات مهمة لخدمة هذه البيئة الخاصة برواد الأعمال فى جلسات الحوار الوطني.

وتابع مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى، أن الشباب كانوا يتحدثون عن أن بعض الدول العربية لا تستمر أكثر من يوم ونحن يستمر لأسبوعين وأكثر، وكذلك لابد من تدريب وتأهيل لرواد الأعمال لافتتاح الشركات الناشئة.