شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية لوفد "صناعة" النواب: نحتاج قانون موحد للصناعة فى مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقي وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء بمحافظ الاسماعيلية اللواء أركان حرب شريف فهمى وذلك للوقوف علي حالة المنشآت الصناعية بالمحافظة وذلك ضمن جولة اللجنة لمحافظات القناة.

خلال اللقاء أكد محافظ الإسماعيلية ، أهمية وجود قانون للصناعة الموحد يساعد بشكل كبير في دعم وتوطين الصناعة بالمحافظة وكذلك توطين الصناعة في مصر بالكامل.

أضاف محافظ الاسماعيلية أنه ينبغي فض الاشتباك ومواجهة تعدد جهات الولاية علي الأراضي الصناعية بما يضمن تسهيل اجراءات الصناعة في مصر لافتا الي أنه خلال السنوات الثلاثة الأخيرة تم التصديق علي ٧٥ مشروع جديد في حين ان هناك ٢٣ مشروع آخرين جارى الانتهاء منها.

وأوضح أن ما نستهدفه في الفترة المقبلة هو تسهيل الاجراءات سواء يتم الموضوع تحت اشراف هيئة التنمية الصناعية أو غيرها لكن هدفنا مساعدة المستثمرين وتوطين الصناعة وتسهيل اجراءات الترخيص وتشغيل المصانع.

وشارك في الزيارة من أعضاء مجلس النواب كل من النائب معتز محمود رئيس اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة منهم النواب محمد حمدى موسى ومجاهد نصار ومحمد نشأت العمدة وجمال عبيد والدكتور محمد عبد الله أمين لجنة الصناعة بمجلس النواب.