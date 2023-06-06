محافظ الإسماعيلية: نستهدف تشجيع الاستثمار ودعم التصنيع الزراعى.. صور

القاهرة - سامية سيد - التقى اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية وفدا من لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود اليوم الثلاثاء وذلك ضمن جولة اللجنة لمحافظات القناة للوقوف على معوقات المنشآت الصناعية وحلها.

وأكد اللواء شريف فهمى أن المحافظة لديها فرصة استثمارية واعدة ومؤخرا تم حل كثير من المشكلات التى تواجه المستثمرين موضحا ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات من أجل تسهيل عملية الاستثمار.

وقال محافظ الإسماعيلية، أن هناك قوانين تمنعنا من حل بعض المشكلات ونخاطب رئيس هيئة التنمية الصناعية ومجلس الوزراء لحلها ومن ثم هناك اجراءات تتسبب فى تأخير حل بعض من مشكلات المستثمرين بالمحافظة.

وأضاف فهمى أن المحافظة لا تسعى لأن تكون جهة ولاية بقدر ما تستهدف حل المعوقات ودفع عجلة الصناعة والتسهيل على المستثمرين كما شدد على أن المحافظة تسعى لدعم وتحفيز التصنيع الزراعى لما له من مردود ايجابى على الاقتصاد.

بدوره طالب مصطفى أبو حديد رئيس جمعية المستثمرين بالإسماعيلية بتسهيل اجراءات الاستثمار ودعم وتشجيع المستثمرين وحل مشكلات تعدد جهات الولاية على الأراضى الصناعية.

بدوره أكد شحاتة أبو زيد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المصنع كان ومازال فى مهب الريح كما أن تعدد الولايات على الأراضى يمثل مشكلة كبيرة تعوق عملية الصناعة فى مصر.

كما طالب أبو زيد بضرورة حل مشكلة الترفيق للأراضى الصناعية مشددا على ضرورة التسهيل على المستثمرين وتشجيع الصناعة فى مصر خاصة وأن الصناعة هى قاطرة الاقتصاد المصرى.

حضر اللقاء كل من المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الاسماعيلية واللواء محمد أنيس سكرتير عام المحافظة وهشام الطويل سكرتير عام مساعد المحافظة وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة منهم أحمد عثمان وعصام دياب وسامى سليم وأحمد البعلي.

كما حضر اللقاء اللواء حازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس مصطفى أبو حديد رئيس جمعية المستثمرين بالإضافة لكل من نائب رئيس هيئة المنطقة الحرة ومدير علم المنطقة الصناعية الأولى والثانية ومدير فرع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإسماعيلية.