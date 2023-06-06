التنسيق لكشف ملابسات حادث الحدود.. تفاصيل اتصل هاتفي بين الرئيس السيسي ونتنياهو

الشارقة - اميمة ياسر - تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفياً من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول حادث إطلاق النار الذي شهدته الحدود المصرية الإسرائيلية يوم السبت 3 يونيو 2023 والذي أدى إلى وفيات في أفراد تأمين الحدود.

‎وأكد الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي أهمية التنسيق بشكل كامل لكشف جميع ملابسات الحادث، واعتزام الجانبين استمرار العمل والتنسيق في سياق العلاقات الثنائية، والسعي لتحقيق السلام العادل والشامل والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وفي وقت سابق، أعلن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري، أنه فجر السبت الموافق 3 / 6 / 2023 قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن بإختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد 3 فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية، وإصابة عدد 2 آخرين، بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصرى أثناء تبادل إطلاق النيران.

وبحسب بيان رسمي، فإنه جارى إتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذا إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

واختتم البيان بتقديم خالص التعازى لأسر المتوفيين وأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين .