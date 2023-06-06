انت الان تتابع خبر خلال 48 ساعة.. اعتقال تاجر مخدرات قتل شقيقه في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارزنا وخلال 48 ساعة من القاء القبض على تاجر مخدرات قام بقتل شقيقه في العاصمة بغداد".

وأضافت، أن "عملية القاء القبض جاءت بناءٍ على كمين محكم من قبل مفارز وكالة الاستخبارات".



وتهيب الوكالة، المواطنين، بـ"الابلاغ وتقديم المعلومات عن الخارجين عن القانون وتجار المخدرات من خلال الاتصال على الرقم الساخن 144".