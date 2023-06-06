فستان بلون جسدها.. هيفاء وهبي تصدم جمهورها بإطلالة "مثيرة" (صور)

بغداد - ياسين صفوان - ونشرت هيفاء وهبي على حسابها في انستغرام، صور جلسة التصوير الجديدة، وبدت فيها بإطلالة جريئة، وظهرت مرتدية "جمبسوت" باللون الأبيض مطرز بالكامل باللؤلؤ.

وصمم الفستان الكويتي يوسف الجسمي، من مجموعته للأزياء الراقية 2023. بحسب موقع “في الفن”واستعرضت هيفاء وهبي اطلالتها بعدة وضعيات، تفاعل معها الجمهور الذي عبّر عن اعجابه بلوك الفنانة اللبنانية.وكتب أحد المتابعين لهيفاء وهبي: "ولا غلطة"، وآخر قال: "ما في ولا شي بيوصف جمالك"، واعتبر ثالث أنّه لا أحد يناسبه هذا الستايل غير هيفاء وهبي. وفق رأيه

وصدر قرار بسحب فيلم "رمسيس باريس" الذي تقوم ببطولته الممثلة والمغنية هيفاء وهبي، من دور العرض المصرية، وذلك بناءً على قرار من المحكمة الاقتصادية في مصر.

وأبلغت الرقابة موزع الفيلم في كافة دور العرض بضرورة رفع الفيلم وذلك بعد عدة أسابيع من عرضه.

وأفادت معلومات بأن الفيلم لم يحقق الايرادات التي عوّل عليها.

وتبدأ قصة حب بين إيزابيل ابنة المحتل الفرنسي حاكم رشيد، وبين الشاب المصري سليم، وتهرب ليلة زفافها على شخص فرنسي لكن والدها يجدها ويرسلها لفرنسا.