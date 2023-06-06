انت الان تتابع خبر الرضاعة الطبيعية هي الأفضل! دراسة تؤكد تفوق اطفال الرضاعة الطبيعية بنسب عالية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجدت دراسة أن الأطفال الذين رضعوا حليب امهاتهم لمدة عام على الأقل يحصلون على درجات عالية وممتازة - ما يعادل الدرجة A أو A* - في امتحانات الثانوية العامة في اللغة الإنجليزية GCSE وذلك بنسبة 38 في المائة وتصل هذه النسبة الى 39 في المائة في امتحانات الرياضيات.حليب الأم يحتوي على الأحماض الدهنية غير المشبعة الاساسية التي تعزز تطور الدماغ.

فقد أظهرت الدراسة التي شملت ما يقرب 5000 طفل في إنجلترا أن الأطفال الذين تم ترضيعهم لمدة أربعة أشهر على الأقل لديهم حظوظ تصل الى 12 % اكثر من الاطفال غير المرضعين باجتياز ما لا يقل عن خمسة امتحانات GCSE، بما في ذلك اللغة امتحانات اللغة الإنجليزية والرياضيات، بدرجة جيد أو حسن مايعادل تقريبًا B منخفضة أو C عالية.

واجهت بعض الدراسات السابقة التي تشير إلى أن الأطفال الذين يتم ترضيعهم لفترة أطول أكثر ذكاءً من غيرهم انتقادات حادة. يعود ذلك إلى ان تلك الدراسات لم تأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن الأطفال الذين يتم ترضيعهم لفترة أطول عادة ما تكون أمهاتهم أكثر تعليمًا وثقافة ورفاهية، مما يؤدي حكما إلى أداء أفضل لأطفالهم في المدرسة بسبب هذه المزايا.

الا ان هذه الدراسة الجديدة وجودت رابطا بين نتائج الامتحانات والرضاعة الطبيعية حتى عند مراعاة الوضع الاجتماعي الاقتصادي للوالدين بناءً على وظائفهم ومستوى تعليمهم. كما أخذت الدراسة في الاعتبار ذكاء الأمهات، حيث تم اختبارهن من خلال إعطاء اختبار مفردات يتضمن 20 كلمة.