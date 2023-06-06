أول مدرب أسترالي في الدوري الإنجليزي.. توتنهام يكشف هوية مدربه الجديد

أعلن نادي توتنهام هوتسبير، اليوم الثلاثاء، هوية المدير الفني الجديد للـ"سبيرز".

وقال توتنهام في بيان رسمي: "بعد انتهاء الموسم وجميع مسابقات الكأس المحلية، يسعدنا الإعلان عن تعيين أنجي بوستيكوجلو مدربا جديدا لفريقنا".

وأضاف: "سيصبح أنجي بوستيكوجلو أول مدرب أسترالي يدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسينضم إلينا في الأول من يوليو بعقد لمدة 4 سنوات".