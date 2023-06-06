شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات الشيوخ: ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاع يقابله عوائد دولارية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد نبيل دعبس في تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/2024، أن هناك زيادة نحو 48.8 % في استثمارات قطاع الاتصالات خلال السنة المقبلة مقارنة بالسنة المالية الحالية لتصل الاستثمارات المستهدفة إلى 83.3 مليار جنيه في 2023/2024 وهو أمر جيد للغاية لكننا بحاجة المزيد لرفع كفاءة البنية التحتية وجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص الذي يلعب الدور الاكبر فى الاستثمار بالقطاع ممثلا نحو 63% من حجم هذه الاستثمارات المستهدفة بالخطة.

وقالت اللجنة البرلمانية إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أكثر القطاعات مرونة وقدرة على تحقيق النمو رغم الأزمات الاقتصادية، وهو ما تؤكده الارقام الخاصة بالقطاع الذى حقق أعلى معدل نمو من بين القطاعات الاقتصادية.

وأضافت لجنة التعليم والبحث العلمي أن أى إنفاق استثمارى فى قطاع الاتصالات سواء من خلال تأهيل البنية التحتية، أو التدريب وتأهيل الكوادر البشرية أو توطين الصناعات التكنولوجية والخدمات الرقمية، بلا شك سيقابله عوائد دولارية كبيرة، مشددة على الحاجة المستمرة لضخ مزيد من الاستثمارات التي سيقابلها بالتأكيد عائدات أكبر بكثير.