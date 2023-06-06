انت الان تتابع خبر اول تعليق للكرملين على تفجير سد "نوفا كاخوفكا": تخريب متعمد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واعتبر الكرملين، في أول تعليق على التفجير، أن "العمل التخريبي الأوكراني في سد نوفا كاخوفكا سيؤدي إلى عواقب وخيمة".

وعبّر الكرملين في بيان له عن "رفضه الشديد لاتهامات أوكرانيا لروسيا بالمسؤولية عن تدمير السد".



وقال ديمتري بسكوف المتحدث باسم الكرملين إن "أوكرانيا أقدمت على تدمير السد بهدف صرف الانتباه عن هجومها المضاد المتعثر".

ونفى المسؤول الروسي صحة ما تقوله كييف بأن" موسكو هي التي فجرت السد".

من جهته، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج إن تدمير سد "نوفا كاخوفكا" في جنوب أوكرانيا يظهر "وحشية الحرب" الروسية في البلاد.

وكتب ستولتنبرج في تغريدة على تويتر: "تدمير سد كاخوفكا اليوم يعرّض آلاف المدنيين للخطر ويسبب أضرارا بيئية جسيمة".

وأضاف: "هذا عمل مشين يظهر مرة أخرى وحشية الحرب الروسية في أوكرانيا".

وفي بريطانيا، رأى جيمس كليفرلي وزير الخارجية إنه "من السابق لأوانه تقديم تقييم مجد لتفاصيل تفجير السد ولكن السبب وراء وقوع ذلك هو الغزو الروسي فحسب".

وقال خلال زيارته "هريبيلكي" بعد محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة يوم الاثنين: "سمعت تقارير تفجير السد ومخاطر الفيضان. من السابق لأوانه تقديم تقييم مجد للتفاصيل".

وأضاف :"جدير بالذكر أن السبب الوحيد وراء هذا الأمر هو الغزو الروسي الشامل وغير المبرر لأوكرانيا"، متابعاً: "سنواصل تقييم تطورات الوضع، ولكن أفضل ما يمكن أن تفعله روسيا في الوقت الراهن هو أن تسحب قواتها فورا".

في الإطار، دعت الخارجية الأوكرانية مجلس الأمن الدولي إلى اجتماع طارئ بشأن سد نوفا كاخوفكا.

بالتزامن مع ذلك، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن ألمانيا تراقب بقلق الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا لا سيما بعد تفجير سد نوفا كاخوفكا الذي يمد المحطة بالمياه.

وأضاف شولتس في مقابلة إذاعية: "كل ما نستطيع قوله فيما يخص محطة زابوريجيا هو أننا نراقب الوضع فيها على مدار الساعة".

