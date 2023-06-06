شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ميناء نويبع لوفد "نقل النواب": عودة الحج البرى بعد توقف 25 عاما منتصف يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانيء البحر الأحمر، وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، مؤكداً أن الهيئة تدعم صناعه النقل البحري، وذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة الاهتمام بقطاع الموانيء البحرية، مؤكدا أن ميناء نويبع تعد حلقة ربط بين دول الخليج العربي ومصر، وشريان التجارة بين البلاد العربية وبعضها.

ومن جانبه، استعرض اللواء ياسر العاصي رئيس الإدارة المركزية لميناء نويبع، خطة تطوير ميناء نويبع، لافتا إلى أن ميناء نويبع البحري أحد الموانئ البحرية الهامة التي تربط المشرق العربي بغربه عن طريق شبه جزيرة سيناء.

وأضاف اللواء ياسر العاصي، أنه تم تطوير الميناء ليصبح ميناءً عالميا بتكلفة بلغت نحو 400 مليون جنيه، إذ تم إنشاء محطة ركاب حضارية تكفي لاستيعاب 1.7 مليون راكب سنويا، وعلى مساحة 40 ألف متر مربع، تشمل صالة دخول وخروج الركاب والمودعين بمساحة 3 آلاف و600 متر مربع، وصالة وصول الركاب وخدماتها بمساحة 4 آلاف متر مربع، وصالة سفر بمساحة 4 آلاف متر مربع، ومحور الحركة الرئيسية بين صالات السفر والمنطقة التجارية بمساحة 3 آلاف و500 متر مربع "مول تجاري" .

وتساءل النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات: لماذا لم يتم استغلال المول الخاص بميناء نوبيع إلى الآن .

وقال المهندس محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانيء البحر الأحمر، إن المولات داخل الموانئ يكون لها اشتراطات خاصة، حيث إن رواده يكونوا من المترددين على الميناء وسيتم طرحها فى مزايدة علنية.

وطالب النائب وحيد قرقر بضرورة طرح المزايدة والإعلان عنها بوسائل الاعلام، وإحاطة اللجنة علما بما وصلت اليه نتيجة المزايدة علي مول ميناء نويبع.

وكشف اللواء ياسر العاصي رئيس الإدارة المركزية لميناء نويبع، عن عودة الحج البري مرة أخرى هذا العام وأنه تم السماح به هذا العام أول رحلة حج بعد 25 عاما منذ حادثه عبارة السلام الشهيرة التي غرقت عام 1998، وستكون أول رحلة 12 يونيو القادم بعدد 4000 حاج .

جاء ذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها وفد من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لمحافظة جنوب سيناء، ويستكمل وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم زيارته بقطاع آخر من قطاعات وزارة النقل، وهو قطاع الموانئ، حيث ستقوم اللجنة بتفقد مشروعات تطوير ميناء شرم الشيخ السياحي، وتفقد سير العمل به، من أجل ضمان أن يكون لهذا الميناء مشاركة فعالة في النمو المستهدف من قطاع الموانئ البحرية.

ويضم الوفد البرلماني الذي يرأسه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل، والنائب سيد عوض أمين سر اللجنة، والنائب رزق راغب ضيف الله، والنائب حسين تاعب، النائب حمدي أبو خشيم، النائب سامح السايح، النائب حازم عويان، النائب حسام عاشور، النائب أحمد سعد نويصر، النائب محمد الكيال، النائب مصطفي محمود، النائب إمام منصور، النائب كمال أبو جليل، ومن أمانة اللجنة هشام عبد الرازق أمين اللجنة، وأحمد سلامة، ومحمد عبد العظيم من العلاقات العامة بمجلس النواب.