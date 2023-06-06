شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب" تتفقد المنشآت الصناعية بمحافظة الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود زيارة اليوم الثلاثاء، للمنطقة الصناعية بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن جولة تقوم بها اللجنة لتفقد المنشآت الصناعية بمحافظات القناة.

وخلال الجولة أكد أحمد عصام نائب محافظ الاسماعيلية، أنه يعكف علي إعداد بيان وكشف كامل بأسماء المستثمرين وأسباب تعطل التراخيص وتسليمها للمهندس حازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية من أجل بحثها والرد عليها سريعا.

ووعد نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية بالرد سريعا علي البيان من أجل المساهمة في حل مشكلات المستثمرين وسرعة إنهاء أى إجراءات للتسهيل علي المستثمرين.

شارك في الجولة من أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب كل من النائب معتز محمود رئيس اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة منهم النواب محمد حمدى موسى ومحمود الشامى وشحاتة أبو زيد ومجاهد نصار ومحمد نشأت العمدة وجمال عبيد والدكتور محمد عبد الله أمين لجنة الصناعة بمجلس النواب.