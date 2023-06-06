شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "نقل النواب" يشيد بالنجاح فى تحويل خسائر ميناء نويبع إلى أرباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أشاد وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بما تحقق من إيرادات حولت خسائر ميناء نويبع عام ٢٠١٩ إلى أرباح عام ٢٠٢٣.

وأكد وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، علي ضرورة تحقيق فائض ربح خلال الفترة المقبلة يتناسب مع ما يشهده الميناء من تطوير، يتماشى مع مستهدفات الدولة الرامية الي تعظيم الاستفادة من الموانئ المصرية والارتقاء بدورها في تحويل مصر الي مركز للتجارة العالمية.

جاء ذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها وفد من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لمحافظة جنوب سيناء، ويستكمل وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم زيارته بقطاع آخر من قطاعات وزارة النقل، وهو قطاع الموانئ، حيث ستقوم اللجنة بتفقد مشروعات تطوير ميناء شرم الشيخ السياحي، وتفقد سير العمل به، من أجل ضمان أن يكون لهذا الميناء مشاركة فعالة في النمو المستهدف من قطاع الموانئ البحرية.

ويضم الوفد البرلماني الذي يرأسه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل، والنائب سيد عوض أمين سر اللجنة، والنائب رزق راغب ضيف الله، والنائب حسين تاعب، النائب حمدي أبو خشيم، النائب سامح السايح، النائب حازم عويان، النائب حسام عاشور، النائب أحمد سعد نويصر، النائب محمد الكيال، النائب مصطفي محمود، النائب إمام منصور، النائب كمال أبو جليل، ومن أمانة اللجنة هشام عبد الرازق أمين اللجنة، وأحمد سلامة، ومحمد عبد العظيم من العلاقات العامة بمجلس النواب.