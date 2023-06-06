- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر بعد الوداع.. بنزيما: في قلبي سيظل ريال مدريد دائما.. هلا مدريد إلى الأبد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-458221-638216570158935695.jpg
2023-06-06 | 16:01
المصدر:
102 مشاهدة
وجه الفرنسي كريم بنزيما، اليوم الثلاثاء، فريق ريال مدريد الذي يرحل عن صفوفه بعد مسيرة حافلة دامت لـ 14 عاماً، برسالة مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال بنزيما: "بعد سنوات عديدة هنا، حان الوقت لتوديع النادي الذي أصبح موطني، كان هناك دعم وثقة غير مشروطة، رغم أنني سأغادر ريال مدريد، سأحمل دائما جزءا من هذا النادي معي، أشكركم جميعا على الحب والدعم الذي قدمتموه لي".
وأضاف: "لقد تشرفت بارتداء هذا القميص الأسطوري وتمثيل هذا النادي الرمزي، ممتن جدا لرئيس وزملائي والمدربين والشخصيات ولجميع الذين شاركو مسيرتي، والذين كانو ضروريين لتطويري كلاعب وكرجل".
وختم بنزيما: "في قلبي سيظل ريال مدريد دائما جزء لا يتجزأ من حياتي وسأستمر في متابعة نجاحات هذا الفريق الاستثنائي طوال هذه السنوات، أقول وداعا بشعور عميق بالامتنان ووداعا عاطفي، هلا مدريد إلى الأبد".
وأضاف: "لقد تشرفت بارتداء هذا القميص الأسطوري وتمثيل هذا النادي الرمزي، ممتن جدا لرئيس وزملائي والمدربين والشخصيات ولجميع الذين شاركو مسيرتي، والذين كانو ضروريين لتطويري كلاعب وكرجل".
وختم بنزيما: "في قلبي سيظل ريال مدريد دائما جزء لا يتجزأ من حياتي وسأستمر في متابعة نجاحات هذا الفريق الاستثنائي طوال هذه السنوات، أقول وداعا بشعور عميق بالامتنان ووداعا عاطفي، هلا مدريد إلى الأبد".
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا