شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" تشيد بإنشاء المنصة البحرية لليخوت خلال زيارتها لشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطلع وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال زيارته لميناء شرم الشيخ، على تشغيل القزق البحري وهو وحدة رفع اليخوت من المياه إلى الرصيف والعكس لإجراء عمليات الصيانة والتجديد، وما حققته عمليات التشغيل من إيرادات ساهمت في تعظيم إيرادات الميناء ووفرت خدمة جيدة لأصحاب اليخوت العاملة في المنطقة.

وثمن وفد البرلمان، إسناد عمليات التشغيل لشركة خاصة وعدم إقحام إدارة الميناء في عملية تشغيل وإدارة القزق.

وأكد وفد لجنة النقل والمواصلات، على ضرورة وسرعة دراسة فكرة تطوير عمل القزق من صيانة فقط إلى بناء يخوت صغيره بالإضافة إلى الصيانة، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوسعة المساحة المقام عليها القزق لاستيعاب لتطوير نشاطه، وطلبت من إدارة الميناء إعداد ملف يتضمن دراسة توسعة نشاط القزق ومتطلبات تلك التوسعة التي قد تتطلب التنسيق بين وزارة النقل ووزارة المالية لإخراج جزء من المنطقة الجمركية وإدخاله ضمن المساحة المطلوبة لتطوير نشاط القزق ، مع الحفاظ على أرصفة الميناء وضمان أفضل أداء له وذلك حتى يمكن للجنة دعم هذا الملف مع الوزارتين.

ومن جانبه قال محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانيء البحر الأحمر، إنه بفضل توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بسياحة اليخوت، وتحويل مصر لمنطقة لوجيستية وإنشاء المنصة البحرية لليخوت تم زيارة عدد اليخوت المترددة على "ميناء شرم الشيخ" بفضل المنصة الإلكترونية لاستقبال طلبات تراكي اليخوت علي الأرصفة ودفع الفاتورة إلكترونيا والتي حولت خسائر الميناء إلى أرباح.

كما أشادت اللجنة بحجم التطوير الهائل الذي ظهر على جميع منشآت ميناء شرم الشيخ، ومبانيها، وحرصت اللجنة خلال لقاءها مع رئيس هيئة موانيء البحر الأحمر ومسئولي ميناء شرم الشيخ على طرح وتطوير فكرة استخدام ميناء شرم الشيخ ليكون قبله سياحية جاذبة للأشقاء العرب في الدول المقابلة للميناء من خلال تسيير خطوط ملاحية بين ميناء شرم الشيخ والدول المقابلة.