انت الان تتابع خبر بغداد توجه دعوة لاصحاب المولدات وتحذرهم من عقوبات رادعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمحافظة، ورد لـ الخليج 365، انه "على أصحاب المولدات غير الملتزمين، إرجاع فرق المبالغ المالية الإضافية المُجباة من المواطنين، والتي جاءت نتيجة رفع سعر الأمبير، خلافا للضوابط والتسعيرة المقررة ".ولفتت إلى، أنه "في حال عدم الالتزام بهذا التوجيه؛ سيتم إتخاذ عقوبات رادعة بحق المخالفين، تصل إلى سحب الموقع".واشار البيان إلى أن "الحكومة قدمت جميع التسهيلات باستحصال الحصص الوقودية لأصحاب المولدات، وسيتم ردع كل من يحاول أن يستغل حاجة المواطن أو يتلاعب أو يتلاعب بضوابط التشغيل خلافاً للتوجيهات"

واكد البيان، على "ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية المقررة وفق التوجيهات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ بغداد".

ووفقاً للبيان، فأن" لمحافظة حثت المواطنين على تقديم الشكاوى حول عمل المولدات".

