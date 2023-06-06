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باريس سان جيرمان يقيل غاليتيه

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-458224-638216587369693093.jpeg

2023-06-06 | 16:30

باريس سان جيرمان يقيل غاليتيه

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أكدت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الثلاثاء، عن إبلاغ نادي باريس سان جيرمان مدرب الفريق كريستوف غالتييه بإقالته من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
وذكرت صحيفة "لوبارزيان"، فإن لويس كامبوس المستشار الرياضي للنادي الفرنسي قد "أبلغ غالتييه أنه لم يعد مدربًا للفريق".
ومر غالتييه بموسم متقلب مع النادي الفرنسي، حيث اكتفى فقط بلقب الدوري المحلي بينما خسر كأس فرنسا، كما غادر من ثمن النهائي أمام بايرن ميونخ.

وأعلن باريس سان جيرمان مغادرة نجميه سيرجيو راموس وليونيل بعد عامين مع النادي، حيث لم يتم تجديد تعاقدهما في إطار مشروع جديد يرغب النادي في بدئه.

وحسب لوبارزيان، فإن المدرب الألماني يوليان ناغلزمان هو الأقرب لخلافة غالتييه في تدريب باريس سان جيرمان، وسيكون معه النجم الفرنسي تييري هنري كمساعد.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة في وقت قريب، مع وجود أسماء أخرى في الصورة مثل الإسبانيين لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا السابق وتشابي ألونسو مدرب بايرليفركوزين.

وتولى غالتييه تدريب باريس سان جيرمان خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو قبل عام تقريبًا لكنه لم يحقق الهدف الأهم بالنسبة للنادي وهو الفوز بدوري أبطال أوروبا.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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