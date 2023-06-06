انت الان تتابع خبر روسيا تعلن إحباط "الهجوم المضاد" من أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جاء ذلك في تصريحات وزير الدفاع اليوم الثلاثاء، حيث قال الوزير إن "محاولات الهجوم تم إحباطها، وإيقاف العدو، فيما أظهر الجنود والضباط الروس الشجاعة والبطولة في المعارك".

وتابع: "أكرر أن العدو لم يحقق أهدافه وتكبد خسائر كبيرة لا تضاهى".



من جانبها، قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن بعض المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن الهجوم المضاد بدأ بالفعل، لكن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي رفض الإفصاح عما إذا كان يعتقد ذلك، وقال في إفادة صحفية دورية "لن أتحدث نيابة عن الجيش الأوكراني".

ولم يصدر تعليق حتى الآن من كييف بشأن التأكيدات الروسية حول خسائر القوات الأوكرانية، وعادة ما تدّعي كل من روسيا وأوكرانيا إلحاق خسائر بشرية فادحة بصفوف الأخرى، لكن لا يمكن التحقق من تلك التقارير بصفة مستقلة.

