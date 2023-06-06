شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية: قمة الكوميسا بمشاركة الرئيس السيسى تمثل فرصة لتعزيز التجارة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير أشرف سويلم مساعد وزير الخارجية، وممثل مصر فى اجتماع وزراء الخارجية لدول الكوميسا، إن الخطة الأساسية للكوميسا كانت التحول من منطقة تجارة حرة لتجمع إقليمى متكامل وسوق موحدة، مؤكدا أن القمة بمشاركة الرئيس السيسى تمثل فرصة لتعزيز التجارة الأفريقية.

وأضاف أشرف سويلم خلال لقاء خاص بقناة إكسترا نيوز، أن تجمع الكوميسا يوفر فرص عديدة لتعميق الإندماج الاقتصادى بين الدول، وهم 21 دولة، موضحا أن الميزة الرئيسية هى عملية تخفيض العوائق الجمركية وغير الجمركية، وبالتالى فتح المجال للصادرات الأفريقية.

تابع أشرف سويلم، الصورة مختلطة حيث هناك مجالات شهدت تنفيذ الاتفاقية واستفاد منها المصدرين المصريين بشكل كبير، كما أن هناك معوقات يأتى المحفل كفرصة لإثارتها ومحاولة التغلب عليها، بالإضافة إلى العمل الذى تقوم به السفارات ومكاتب التمثيل التجارى المصرية مع الدول بشكل ثنائى لحل هذه الموضوعات بالتمسك بالقواعد المنصوص عليها فى الاتفاقية، ونسعى للتغلب على تحديات التجارة التى تواجه القارة الأفريقية.