انت الان تتابع خبر اول تعليق أمريكي على تدمير سد كاخوفكا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن مسؤول في إدارة بايدن لم تذكر اسمه، بأن "الولايات المتحدة "قلقة للغاية عقب تفجير السد الخاضع للسيطرة الروسية، وتحاول معرفة عواقب ذلك".

وتم تدمير محطة كاخوفكا الكهرومائية الليلة الماضية بالصواريخ ودمر الجزء العلوي منها، وتسبب القصف بأضرار كبيرة لصمامات السد ما أسفر عن تدفق شديد غير منظم للمياه، وارتفعت المياه إلى ثمانية أمتار في نهر دنيبر ووصلت إلى 5.3 متر في نهر كورسنك، وسط اتهامات متبادلة بين أوكرانيا وروسيا حول الجهة المسؤولة عن القصف.



ونتيجة لذلك غمرت مياه السد العديد من المدن والقرى المحيطة بمحطة كاخوفكا الكهرومائية، وجار العمل على إجلاء السكان المدنيين من ثلاث مناطق هي نوفاكاخوفكا وغولوبريستان و مدينة أليوشكي.

كما حذر مدير الوكالة الدولية للطاقة النووية من انخفاض مستوى المياه في الخزان الخاص بتبريد أنظمة محطة زابوروجيه للطاقة الذرية بشكل كبير.

