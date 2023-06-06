شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب" توصى بحل معوقات الاستثمار فى الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، عدد من المنشآت الصناعية بمحافظة الاسماعيلية، وذلك عقب لقاء موسع عقدته اللجنة مع اللواء شريف فهمى محافظ الإسماعيلية، فى إطار زيارة اللجنة لمحافظات القناة.

وخلال الزيارة طالب محمد نشأت العمدة عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ببيانات وتفاصيل كاملة عن مشاكل ومعوقات الاستثمار بالمحافظة، موضحا أن اللجنة هدفها الأول التسهيل علي المستثمرين وتهيئة مناخ جاذب وبحث معوقات ومشاكل المنطقة الصناعية بالمحافظة.

وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة توصي بسرعة إنهاء الاجراءات اللازمة للانتهاء من إصدار أية تراخيص أو استيفاء من أجل مساعدة مستثمرى المحافظة وزيادة التنمية، موضحا أن هناك بعض الخطوات التى ينبغي علي المحافظة وكافة الجهات المعنية أن تنتهى منها في أسرع وقت لتشجيع عملية الاستثمار.

وأكد أن "لجنة الصناعة لن تألوا جهدا في استقبال أي مقترح أو إصدار تشريع جديد من شأنه تسهيل عملية الاستثمار والتوجه نحو التصنيع الزراعى"، لافتا إلي أن التصنيع الزراعى بات أمرا هاما وحيويا في إطار خطة الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق ١٠٠ مليار دولار صادرات وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.

شارك في الجولة من أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب كل من النائب معتز محمود رئيس اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة منهم النواب محمد حمدى موسى ومحمود الشامى وشحاتة أبو زيد ومجاهد نصار ومحمد نشأت العمدة وجمال عبيد والدكتور محمد عبد الله أمين لجنة الصناعة بمجلس النواب.